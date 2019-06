Die japanische Zentralbank hält angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Die Bank of Japan (BoJ) verkündete ihren Entschluss am Donnerstag. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen, Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen billig bleiben. Die Zinsen sollen bis etwa im Frühjahr 2020 sehr niedrig bleiben, bekräftigten die Währungshüter.

Die Bank of Japan hält damit ihr Pulver weiterhin trocken. Die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) hatten zuletzt ihre Bereitschaft zur Lockerung der Geldpolitik signalisiert. Die BoJ verwies auf signifikante Abwärtsrisiken in anderen Volkswirtschaften./jha

