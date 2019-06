IRW-PRESS: Halo Labs Inc.: Der stellvertretende Premierminister von Lesotho, Herr Monyane Moleleki, wird gemeinsam mit Halo und Frau Mojelo an der European Cannabis Week teilnehmen

Frau Mojela wird beim Launch der Global Cannabis Partnership im House of Commons sprechen

Toronto, Ontario, 19. Juni 2019 - Halo Labs Inc. (Halo oder das Unternehmen) (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) freut sich, bekannt zu geben, dass der stellvertretende Premierminister von Lesotho, Herr Monyane Moleleki, gemeinsam mit Kiran Sidhu, CEO von Halo Labs, und Frau Louisa Mojela, Chairman von Bophelo Bioscience, an Prohibition Partners Cannabis Europa, der ersten Institutional Capital & Cannabis Conference von IMN in Europa (IC3) und anderen Veranstaltungen in der Woche des 24. Juni 2019 teilnehmen wird.

Frau Mojela wird am Montag, den 24. Juni von 18:30 bis 20:30 Uhr Ortszeit an einer Podiumsdiskussion beim europäischen Launch der Global Cannabis Partnership (GCP) im britischen House of Commons teilnehmen. Bei dieser Diskussion werden die Chancen der Cannabisindustrie erörtert werden, durch soziale Gleichberechtigung und ökologische Nachhaltigkeit einzigartige positive gesellschaftliche Auswirkungen zu haben. Die Global Cannabis Partnership ist eine internationale Initiative, deren Ziel darin besteht, Standards für die soziale Verantwortung von Unternehmen in allen Märkten weltweit, in denen Cannabis legalisiert ist, zu etablieren. Die GPC ist eine Kollaboration von führenden Kräften der gesamten Cannabis-Lieferkette und zu ihren Mitgliedern zählen Regierungsbehörden, die für den Vertrieb und den Verkauf von legalem Cannabis zuständig sind, lizenzierte Cannabisproduzenten, Forschungsinstitute und Nichtregierungsorganisationen. Die Veranstaltung findet am Sitz des britischen Parlaments, Westminster, London, SW1A 0AA, statt.

Frau Mojela erklärte: Angesichts der Bevölkerung unseres Kontinents von mehr als einer Milliarden Menschen mit reichlich Land und natürlichen Ressourcen besteht großes Potenzial für die afrikanische Cannabisbranche. Das Königreich Lesotho hat hier eine Vorreiterrolle übernommen und sich damit aufgestellt, um von der wachsenden Nachfrage nach GMP-konformem Cannabis in der EU und anderen Regionen zu profitieren. Abgesehen von den finanziellen Chancen freue ich mich insbesondere über das Potenzial dieser Branche, unseren Bürgern Arbeitsplätze und gesellschaftliche Vorteile sowie den Unterprivilegierten Bildungsmöglichkeiten zu verschaffen.

Der stellvertretende Premierminister von Lesotho, Hon. Monyane Moleleki, wird am Dienstag, den 25. Juni, eine Keynote-Rede auf der Cannabis Europa-Veranstaltung halten. Ihm geht der Premierminister von Malta, Hon. Joseph Muscat, voraus, der über die Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Entwicklung und einer Verbesserung der öffentlichen Gesundheit durch die Regulierung von medizinischem Cannabis sprechen wird. Die Vorträge finden in der Queen Elizabeth Hall (Hauptbühne) im Southbank Centre (Southbank Centre, Belvedere Rd, Lambeth, London, SE1 8XX) statt.

Herr Moleleki kommentierte seine Teilnahme mit folgenden Worten: Ich freue mich darauf, über den aktuellen Stand der Cannabisbranche in Lesotho zu berichten und unsere Erwartungen dahingehend zu erörtern, wie unsere Vorschriften und die Legalisierung der Branche soziale und wirtschaftliche Vorteile bieten werden. Die Cannabisbranche in Lesotho hat sich stark entwickelt und dies sollte dem globalen Cannabismarkt insgesamt zugutekommen. Mit der zusätzlichen Stärke von Halo Labs und der Verpflichtung zu einer EU-GMP-konformen Herstellung sehen wir der Expansion des Anbaus, der Produktion und des Vertriebs in unserem Land entgegen. Wir gehen davon aus, dass Bophelo Bioscience wichtige wirtschaftliche und gesellschaftliche Beiträge in Lesotho leisten und die Schaffung von Arbeitsplätzen und lokalen Perspektiven für unsere Bürger bewirken wird.

Am 26. Juni wird Halo Labs mit einem Stand auf der IC3 (Liverpool Street - 155 Bishopsgate, London, England, EC2M 3YD) vertreten sein. Kiran Sidhu wird an einer Podiumsdiskussion über bewährte Verfahren bei Due-Diligence-Prüfungen in der Cannabisbranche teilnehmen. Der Stand von Halo Labs befindet sich im Eingangsbereich zum Hauptsitzungsraum.

Halo Labs ist stolz, ein Sponsor der Cannabis Europa-Veranstaltung sowie der Institutional Capital & Cannabis Conference Europe (IC3 Europe) zu sein. Die IC3 Europe ist ein Treffpunkt für Anleger, die mehr über diese neue Anlageklasse erfahren möchten, sowie für Cannabisunternehmen und Investmentfonds, die Kapital einwerben oder ihre Produkte und professionellen Dienstleistungen vorstellen möchten.

