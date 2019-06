Groupe Renaults Impulsgeber: brandneu, supergeräumig und ultramodular



Neu-Delhi (ots/PRNewswire) - Die Groupe Renault, die Nr. 1 der europäischen Marken in Indien, stellte heute vor Ort ihr gänzlich neues globales Produkt vor: den Renault TRIBER. Renault TRIBER ist das Produkt eines Gemeinschaftsprojekts von indischen wie auch französischen Renault-Teams und das weltweit erste Fahrzeug, das spezifisch für den indischen Markt entwickelt wurde. Indien ist einer der wichtigsten Märkte für die Entwicklungsabteilung bei der Groupe Renault, und mit dem Renault TRIBER möchte die Groupe Renault ihre Markterweiterung in Indien voranbringen.



Renault TRIBER stellt ein innovatives Konzept dar und wurde in Indien erdacht, entwickelt und produziert. Er ist ein echter Impulsgeber, der die Konzeptionierung, was Platz und modulare Zusammensetzung betrifft, komplett neu definiert. Das Modell soll verschiedenste Käufergruppen ansprechen, wobei das Segment der Kleinwagen an erster Stelle steht. Renault TRIBER ist ein starker Beweis von Renaults Fachwissen, wenn es um den tiefen Einblick in die Kundenwünsche, geniale Ingenieurskompetenzen, reichhaltige Designkenntnisse und eine robuste Fertigungskapazität geht. Renault entdeckte den unerfüllten Bedarf indischer Kunden nach attraktiven, geräumigen, aber bezahlbaren Kleinwagen, die unter 4 m lang sind. Indische Kunden legen hohen Wert auf das Leistungsversprechen, und Renault TRIBER bietet Renaults zeitgemäßes Design, moderne Funktionen, unvergleichliche Geräumigkeit, Platz und Vielseitigkeit.



Mit Renault TRIBER wurde ein wandelbares Auto entwickelt, das zu den vielfältigen Ansprüchen und Lebensweisen seiner Kunden passt. Ganz gleich, ob es die Eltern, die frisch Verliebten, die Freunde, die ganze Familie sind - völlig unabhängig von Lifestyle und Affinität - Renault TRIBER ist für sie da. Renault TRIBER steht für die indischen Werte der Geselligkeit und Teilhabe, denn die sind Renault in keiner Weise fremd. Renault TRIBER ist attraktiv, robust, kompakt, geräumig und modular, d. h. vielseitig - ein Fahrzeug, das zugleich das Kunststück bewerkstelligt, einen bis sieben Erwachsene in unter 4 Metern bequem zu transportieren. Renault TRIBER ist modern, bietet viel Platz und ist gleichzeitig kompakt, ultra-modular und treibstoffeffizient. Sein attraktives Interieur bietet viele moderne, praktische Features. Sein Design ist nicht nur attraktiv, robust und kompakt, sondern auch platzsparend neu durchdacht. In seiner Kategorie der Fünfsitzer-Ausstattung bietet der Renault TRIBER das größte Kofferraumvolumen.



Im Rahmen des strategischen "Drive the Future" Plans möchte die Groupe Renault ihren Umsatz um mehr als 40 % steigern, setzt sich bis 2022 das Ziel von mehr als 5 Millionen Fahrzeugen und möchte ihre Verkäufe in Indien im Laufe der nächsten drei Jahre auf 200.000 pro Jahr verdoppeln. Renault TRIBER führt in Indien den weltweit erfolgreichen 1.0-Liter Energy 3-Zylinder-Benzinmotor ein, wird fortan im Chennai-Werk hergestellt und ist ab dem zweiten Halbjahr 2019 in Indien zu wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich.



