The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA RFV XFRA FR0013331212 DON'T NOD ENT. NOM.EO-,02 EQ01 EQU EUR Y

CA VAGE XFRA IE00BG47KB92 VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH EQ01 EQU EUR Y

CA VAGF XFRA IE00BG47KH54 VAN.FDS.-GL.AG.BD HGDEOA EQ01 EQU EUR Y

CA 3NI XFRA US4492531037 IAA SPINCO INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 8S0 XFRA US83088V1026 SLACK TECHNOLOGIES CL.A EQ01 EQU EUR Y