The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DZ9VDK5 DZ BANK CLN E.8338 BD01 BON EUR N

CA XFRA US045167CP60 ASIAN DEV. BK 14/19 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA DE000A12UFV3 IKB DT.IND.BK.MTN 15/19DL BD02 BON USD N

CA XFRA DE000DZ1JUY2 DZ BANK CLN E.8407 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JVF9 DZ BANK CLN E.8424 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1080952960 ROYAL BK SCOTLD 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA N4WM XFRA XS1081041557 NATIONWIDE BLDG 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA ZYPD XFRA XS1081101807 ZYPERN 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA D5X2 XFRA AT0000819792 MACQUARIE MS EQS WES.EU.T FD00 EQU EUR N