The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3FN0023859 A.N.Z. BKG GRP 2024 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0113678400 BASELLANDSCH.KBK 10-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0188098740 ZUERICH VERS. 12-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A12UFZ4 IKB DT.IND.BK. 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL8883 NORDLB IS. 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7XGV3 DT.BANK MTN 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CK53 DZ BANK CLN E.9122 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0HPB3 DEKA USD STUFENZINS 16/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0HPC1 DEKA AUD FESTZINS 16/19 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000DZ1J1G0 DZ BANK CLN E.8629 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JAH9 DZ BANK IS.A259 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JL43 DZ BANK CLN E.8225 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JLX3 DZ BANK CLN E.8218 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JUP0 DZ BANK CLN E.8398 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JVR4 DZ BANK CLN E.8434 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JWJ9 DZ BANK CLN E.8461 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VA18 DZ BANK CLN E.8252 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VA91 DZ BANK CLN E.8260 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VAY2 DZ BANK CLN E.8249 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VAZ9 DZ BANK CLN E.8250 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VBA0 DZ BANK CLN E.8261 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VBB8 DZ BANK CLN E.8262 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J0W9 DZ BANK CLN E.8609 BSKT BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VCG5 DZ BANK CLN E.8301 BD01 BON EUR N