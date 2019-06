FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PSFE XFRA IE00BF51K249 IMII-I.EUR.CORPORATE BD A 0.039 EUR

QVMP XFRA IE00BDZCKK11 IMIII-I.S+P 500 QVM A 0.111 EUR

D500 XFRA IE00BYML9W36 I.M.-I.S+P 500 UETF D 0.136 EUR

98N XFRA FR0000052870 XPO LOGIS.EUR.SA INH.EO 2 0.600 EUR

4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 1.017 EUR

FWV XFRA US34354P1057 FLOWSERVE CORP. DL 1,25 0.170 EUR

WX2 XFRA US3137472060 FED. RLTY INV. TRUST SBI 0.910 EUR

HRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.232 EUR

AWN XFRA US00751Y1064 ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 0.054 EUR

ST9 XFRA MYA004433001 STEPPE CEMENT LTD 0.034 EUR

QHI XFRA KYG810431042 SHIMAO PPTY HLDGS HD-,10 0.080 EUR

RLF XFRA KYG5635P1090 LONGFOR GR.HLD.REGS HD-10 0.090 EUR

S6X0 XFRA IE00B5B5TG76 IM.-I.EURO STOXX 50 D 1.063 EUR

6PSK XFRA IE00B23D9570 IMIII-I.FTSE RAFI EM. A 0.048 EUR

6PSH XFRA IE00B23D9240 IMIII-I.DYN.US MKTS A 0.033 EUR

6PSD XFRA IE00B23D8Y98 IMIII-I.FTSE R.E.M.S. A 0.201 EUR

6PSC XFRA IE00B23D8X81 IMIII-I.FTSE RAFI EUROP. 0.208 EUR

6PSA XFRA IE00B23D8S39 IMIII-I.FTSE RAF.US1000 A 0.077 EUR

EQQQ XFRA IE0032077012 IMIII-I.EQ.NA.-100- A 0.251 EUR

UUEC XFRA GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES GRP 0.309 EUR

DQ6 XFRA GB00B15FWH70 CINEWORLD GRP PLC LS -,01 0.181 EUR

TLY XFRA GB0008754136 TATE + LYLE LS-,25 0.234 EUR

B9Y XFRA GB0002869419 BIG YELLOW GROUP LS 0,10 0.185 EUR

IEG XFRA GB0002520509 ITE GRP PLC LS-,01 0.010 EUR

CAR XFRA FR0000120172 CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 0.460 EUR

AN3 XFRA FR0000071946 ALTEN SAEO 1,05 1.000 EUR

CSV XFRA ES0117160111 CORP. FIN. ALBA INH. EO 1 0.500 EUR

XGR2 XFRA GB00BD6K4575 COMPASS GROUP LS-,1105 0.147 EUR

GOQN XFRA US38045R2067 GOL L.A.I.PFD ADR 1/2 0.003 EUR

4AI XFRA CNE100001F78 CHINA ALUM.INTL ENG.A YC1 0.004 EUR

SAX XFRA DE0007493991 STROEER SE + CO. KGAA 2.000 EUR

STO3 XFRA DE0007274136 STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 4.090 EUR

LBA XFRA DE0005141006 DESIGN HOTELS AG 0.120 EUR

PC6 XFRA CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD H YC 1 0.012 EUR

D7N XFRA CNE100000114 CHINA MOLYBDENUM H YC-,20 0.014 EUR