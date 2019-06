FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ODDB XFRA JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E.

384 XFRA SE0009496268 CHROMOGENICS AB O.N.

AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15

02X XFRA AU000000XAM0 XANADU MINES LTD

TY2B XFRA FI4000369947 CITYCON OYJ

61Z1 XFRA CH0312309682 ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5

EGQ XFRA AU000000BD12 BARD1 LIFE SCIENCES

9TR1 XFRA CA43274H1010 HILLTOP CYBERSECURITY

XFRA CA6924241046 OYSTER OIL AND GAS LTD