flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch via Xetra mit ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch via Xetra mit einem leichten Kursverlust von 0,19 Prozent und einem Schlussstand von 12.308,53 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug 3,80 Mrd. Euro. Die restlichen europäischen umsatzstarken Indizes schlossen uneinheitlich. Der EuroStoxx50 ging mit einem mageren Zugewinn von 0,05 Prozent bei 3.454,70 Zählern aus dem Handel, während sich die Mailänder Börse mit dem FTSE MIB mit einem Plus von 0,41 Prozent Kursplus bei 21.221,38 Punkten die Pole Position sicherte. Besonders starke Kursaufschläge gab es nach der bereits hervorragenden Performance vom Dienstag nicht. Die Markteilnehmer nahmen vor dem Fed-Zinsentscheid offenbar überwiegend eine abwartende Haltung ein und traten etwas auf die Bremse. Am Abend um 20:00 Uhr war es dann soweit und die US-Notenbank übernahm das Zepter für die weitere Marktentwicklung. Doch überraschenderweise blieb sowohl ein befürchteter Kursverfall und auf der anderen Seite auch enorm haussierende Märkte aus - Fehlanzeige. Die Fed änderte den Zinskorridor von 2,25 Prozent bis 2,50 Prozent nicht. Damit gab es seit Dezember keine Änderung. Innerhalb des FOMC sind die Notenbanker nun sogar gespalten, denn acht Fed-Mitglieder wollen eine Senkung, acht Mitglieder eine unveränderte Zinslage und ein Mitglied gar eine Zinsanhebung. Ein Hoffnungsschimmer für die Aktienmarktbullen wurde aber geliefert, denn man sprach davon die Zinsen eventuell zu senken, falls die US-Wirtschaft durch den Handelskrieg oder andere Effekte ins Taumeln käme. Der wichtigste Wortlaut "geduldig" wurde aus dem Fed-Statement nun verbannt. Von nun an wäre die Fed somit zumindest für Zinssenkungen offen. An der Wall Street gingen die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 nach dem Fed-Zinsentscheid und den Ausführungen des US-Notenbankchefs Powell nur mit mäßigen Zugewinnen aus dem Handel, alle drei Indizes nähern sich nun den jeweiligen Rekordhochs.

Am Donnerstag - Fronleichnam - wird in Frankfurt gehandelt. Um 10:00 Uhr wird der EZB-Wirtschaftsbericht erwartet. Wer an der Londoner Börse (LSE) notierte Wertpapiere im Depot hat, der beachtet um 10:30 Uhr zunächst den Einzelhandelsumsatz aus Großbritannien für den Mai und vor allem den Zinsentscheid der Bank of England (BoE) um 13:00 Uhr. Am Nachmittag werden aus den USA zeitgleich das BIP für das erste Quartal 2019 in der dritten Veröffentlichung publiziert, sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf Wochenbasis und der Philadelphia Fed Index für den Juni. Ferner stehen um 16:00 Uhr noch die US-Frühindikatoren für den Mai und das Juni-Verbrauchervertrauen für die Eurozone zur Marktbewertung an. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die US-Konzerne Darden Restaurants, Commercial Metals, Kroger, Methode Electronics, Korn Ferry, Steelcase und Red Hat von ihrem jeweils aktuellen Quartalszahlenwerk.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendierten am Donnerstag durchweg freundlich und fester. Besonders stark konnten mit jeweils rund zwei Prozent die festlandchinesischen Märkte in Shenzen und Shanghai zulegen. Die US-Futures wiesen beim Übergang von der asiatischen zur europäischen Handelszeit allesamt starke Kursgewinne auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.360 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,19 Prozent bei 12.308,53 Punkten. Auf den Zinsentscheid in den USA konnte der Xetra-DAX, durch den Handelschluss, nicht mehr reagieren. Ausgehend vom Rekordhoch des 23. Januar 2019 bei 13.596,89 Punkten bis zum übergeordneten verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die langfristig relevanten Ziele auf der Ober- und Unterseite möglicherweise näher zu bestimmen. Die Widerstände fänden sich bei 12.330/12.814/13.219 und 13.597 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.938/11.547/11.062/10.764 und 10.279,20 Punkten in Betracht.

