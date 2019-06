Ein optimistischerer Umsatzausblick dürfte den Aktien des Essenslieferdiensts Delivery Hero am Donnerstag frischen Schwung verleihen. Die Aktien schnellten auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 9,58 Prozent auf 40,95 Euro nach oben. Nach der zuletzt wieder etwas schwächeren Kursentwicklung wäre das auf Xetra der höchste Stand seit Mai.

Delivery Hero plant für 2019 nun mit einem Umsatz von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro, was laut den Unternehmensangaben 200 Millionen Euro mehr seien als bislang erwartet. Das Wachstum sei stärker als am Markt gemeinhin erwartet, sagte ein Händler. Dass das Unternehmen das Gewinnziel nicht angehoben habe, sei kein Grund zur Sorge. So setze Delivery Hero weiterhin auf Wachstum in einem durch Verdrängungswettbewerb geprägten Markt./mis/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A2E4K43

AXC0055 2019-06-20/08:34