FOMC lässt Leitzins unverändert und signalisiert Wachsamkeit

Der Offenmarktausschuss FOMC der US-Notenbank hat seinen Leitzins wie weithin erwartet unverändert gelassen, sich zugleich aber etwas pessimistischer zu Wirtschaftswachstum und Inflationserwartungen geäußert und seien "geduldige" Haltung in Bezug auf mögliche Leitzinsänderungen aufgegeben. In der geldpolitischen Erklärung heißt es: "Ein anhaltendes Wirtschaftswachstum, gute Arbeitsmarktbedingungen, eine Inflation nahe dem symmetrischen Zielwert von 2 Prozent ist nach Ansicht des Ausschusses weiterhin das wahrscheinlichste Szenario, aber die Unsicherheiten für diesen Ausblick haben sich erhöht."

Unicredit: Fed tut nichts, um Markterwartungen zu bremsen

Die wichtigste Botschaft US-Notenbank im Gefolge der aktuellen Zinsentscheidung ist nach Aussage von Unicredit die starke Veränderung der Zinsprognosen der FOMC-Mitglieder. "Dass der Dot Plot so viele Zinssenkungen von so vielen Mitgliedern enthalten würde, hätte ich nicht gedacht", sagte Volkswirt Harm Bandholz. Er verwies darauf, dass nun acht von 17 FOMC-Mitgliedern für 2019 eine Zinssenkung erwarteten und neun für 2020. Sieben davon rechneten sogar mit zwei Zinssenkungen für 2019.

LBBW: Fed senkt spätestens 2020 Zinsen

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) rechnet damit, dass die US-Notenbank ihre Zinsen spätestens im nächsten Jahr senken wird. Chefvolkswirt Uwe Burkert schreibt in einem Kommentar zur Zinsentscheidung: "Die Fed hat ihren Leitzins erwartungsgemäß unverändert belassen, ihren Bias bezüglich der künftigen Entwicklung der Geldpolitik jedoch deutlich in Richtung einer Lockerung verschoben. Dies zeigen zum einen die Wortwahl der Lagebeurteilung, welche deutlich auf die wachsenden globalen Risiken abstellt, und zum anderen die neuen Leitzinsprojektionen."

Bank of Japan behält ultralockeren geldpolitischen Kurs bei

Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrem Kurs der ultralockeren Geldpolitik fest und hat die Absicht bekräftigt, die Zinsen bis mindestens etwa im Frühjahr 2020 sehr niedrig zu halten. Wie die japanische Notenbank im Anschluss an die Sitzung des geldpolitischen Rats mitteilte, liegt das Ziel für den kurzfristigen Zinssatz unverändert bei minus 0,10 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen soll weiter um 0 Prozent gehalten werden.

Zentralbank in Brasilien lässt Leitzins auf Rekordtief

Die brasilianische Notenbank hat ihren Leitzins nicht angetastet und den Selic auf dem Rekordtief von 6,5 Prozent belassen. Seit März vergangenen Jahres verharrt er auf diesem Niveau. Beobachter rechnen aber verstärkt damit, dass die Notenbank gegen Ende des Jahres anfangen könnte, die Zinszügel zu lockern.

Deutsche Steuereinnahmen steigen im Mai erneut an

Die deutschen Steuereinnahmen sind auch im Mai wieder gestiegen, nachdem sie schon im April und März zugelegt hatten. Im Mai nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat allerdings nur noch um 1,5 Prozent zu, gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt.

Linnemann schließt Urwahl von Unions-Kanzlerkandidat aus

Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) hält eine Abstimmung der Mitglieder von CDU und CSU über den nächsten Kanzlerkandidaten für ausgeschlossen. Zwar hätte es grundsätzlich "Charme", die Mitglieder direkt mitwirken zu lassen. "Das Problem ist allerdings, dass wir historisch bedingt zwei Parteien sind, CDU und CSU", sagte der Chef der Mittelstandsvereinigung von CDU/CSU dem Westfalen-Blatt.

Strobl will "keine Denkverbote" bei Pkw-Maut

Nach dem Aus für das Gesetz zur Einführung einer Pkw-Maut für Ausländer hat sich CDU-Vize Thomas Strobl dafür ausgesprochen, eine zusätzliche Abgabe für Autofahrer nicht zum Tabu zu erklären. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs sei "kein Grund für eine Schockstarre", sagte Strobl der Bild-Zeitung. "Wir sollten das als Chance dafür nutzen, die Finanzierung der Infrastruktur mit klugen klima- und umweltpolitischen Elementen zu verbinden", schlug Strobl vor.

EU-Kommission kritisiert deutsche Klimapolitik

Die EU-Kommission hat die deutschen Klimaschutzmaßnahmen als unzureichend bewertet. Ohne zusätzliche Maßnahmen drohe die Bundesregierung das Reduktionsziel für 2030 in den Bereichen Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft um 15 Prozentpunkte zu verfehlen, heißt es in dem in Brüssel veröffentlichten Bericht. Die Kommission hatte den vorläufigen deutschen Plan - sowie den aller anderen Mitgliedsstaaten - zur Umsetzung der EU-Klimastrategie für die Jahre 2021 bis 2030 geprüft.

Johnson baut Stellung als Favorit für May-Nachfolge erneut aus

Der frühere britische Außenminister Boris Johnson hat seine Position als Favorit im Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May nochmals ausgebaut. In einer weiteren Runde zur Wahl des neuen Vorsitzenden der konservativen Tory-Partei erhielt Johnson am Mittwochabend die Stimmen von 143 der teilnehmenden 313 Tory-Abgeordneten. Entwicklungsminister Rory Stewart erhielt mit 27 die wenigsten Stimmen und schied aus dem Bewerberfeld aus.

Iran schießt nach eigenen Angaben "US-Spionage-Drohne" ab

Der Iran hat nach eigenen Angaben eine US-Drohne über seinem Territorium abgeschossen. Die iranischen Revolutionsgarden hätten die "amerikanische Spionage-Drohne" vom Modell Global Hawk über der südiranischen Provinz Hormusgan abgeschossen, berichtete das iranische Staatsfernsehen am Donnerstag. Die Drohne habe den iranischen Luftraum verletzt.

US-Regierung begräbt Obama-Plan für saubere Energie

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat ein Programm des Vorgängers Barack Obama zur Reduktion der Treibhausgase aus dem Energiesektor endgültig beerdigt. Der Direktor der US-Umweltbehörde EPA, Andrew Wheeler, präsentierte ein neues Regelwerk, das wesentlich lockerer ist.

Mexiko ratifiziert neues Handelsabkommen mit den USA und Kanada

Mexiko hat das neue Handelsabkommen mit den USA und Kanada ratifiziert. Im Senat wurde das Abkommen, welches das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) ersetzen soll, am Mittwoch mit 114 Ja-Stimmen angenommen. Nur vier Senatoren stimmten dagegen, drei enthielten sich.

Chinas Staatschef Xi zu Gesprächen mit Nordkoreas Machthaber Kim eingetroffen

Der chinesische Präsident Xi Jinping ist zu Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang eingetroffen. Das berichtete der chinesische Staatssender CCTV am Donnerstag. Es handelt sich um den ersten Besuch eines chinesischen Staatschefs in Nordkorea seit 14 Jahren. Beide Länder befinden sich derzeit in festgefahrenen Verhandlungen mit den USA: Peking streitet mit Washington über Strafzölle, Pjöngjang über die atomare Abrüstung und Sanktionen.

Ex-Interpol-Chef bekennt sich in China der Korruption schuldig

Der ehemalige Interpol-Chef Meng Hongwei hat sich zu Beginn seines Prozesses in China der Korruption schuldig bekannt. Meng habe während der Anhörung zugegeben, 2,1 Millionen Dollar Bestechungsgelder angenommen zu haben, erklärte das zuständige Gericht in der nordostchinesischen Stadt Tianjin im chinesischen Kurzbotschaftendienst Weibo.

Schweiz Mai Handelsbilanz Überschuss 1,7 Mrd CHF

Neuseeland/BIP 1Q sb +0,6% (PROG: +0,6%) gg Vorquartal

Neuseeland/BIP 1Q +2,5% (PROG: +2,3%) gg Vorjahr

