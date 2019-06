Die Aussicht auf eine Zinssenkung in den USA beflügeln den Dax. Aktien der Deutschen Bank geben jedoch nach.

In mehreren Bundesländern ist heute Feiertag - und doch wird in Frankfurt gehandelt. Die Aussicht auf eine Zinssenkung in den USA hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag beflügelt. Der Dax startet im Plus (0,95 Prozent) und liegt am Morgen bei 12.425 Zählern.

Die US-Notenbank Federal Reserve hatte am Mittwochabend zwar die Leitzinsen unverändert, mögliche Senkungen in der zweiten Jahreshälfte jedoch angedeutet. An den Märkten wird nun bereits für Juli mit einer Kappung des Leitzins gerechnet.

Mit dem Zinsentscheid verunsicherte ...

