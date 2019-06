Berlin (ots) -



- Deutscher Anbieter HPYBET möchte Marktumbruch für Wachstum nutzen - Bereits heute an über 500 Vertriebspunkten in Deutschland vertreten - Verdopplung der Standorte geplant - Wechselangebot für Franchise-Nehmer



Der Markt für Sportwetten befindet sich nicht zuletzt durch die anstehende Lizenzvergabe im Umbruch. Ein vergleichsweise junger Anbieter möchte das zum Angriff auf die etablierten nutzen: HPYBET. Erst 2017 gegründet, ist die Marke heute bereits an 500 Standorten in Deutschland präsent. In diesem Jahr soll sich dank massiver Investitionen diese Zahl verdoppeln.



Dazu Geschäftsführer Dr. Peter Reinhardt: "Wir möchten die Umwälzung der Branche nutzen und mit unserem Produkt, der Marke und mit unseren Franchise-Partnern den Markt durchdringen. Kaum ein Anbieter genügt zur Zeit den hohen technischen Standards und nur wenige werden den Spagat zwischen wachsenden Kundenansprüchen und steigender Regulierung hinbekommen. Wir gehen von einer weiteren Konsolidierung des Sportwettenmarktes aus und streben mittelfristig an, uns mindestens unter den Top-Zwei der Anbieter wiederzufinden."



Milliardenschwerer Mutterkonzern im Hintergrund



HPYBET ist eine Marke der Playtech BGT Sports Gruppe (PBS), einem internationalen Schwergewicht in der Branche mit Kunden auf der ganzen Welt. In Deutschland nutzt HPYBET die Software des börsennotierten Mutterkonzerns, der Playtech, exklusiv.



Branchenerfahrung in der Geschäftsführung



Geleitet wird HPYBET von den Geschäftsführern Peter Reinhardt und Michael Lessig, die zuvor für namhafte Wettanbieter wie Betfair oder bet365 tätig waren. Andreas Köberl komplettiert das Geschäftsführer-Trio. Unterstützung bekommt HPYBET auch von Vertriebsdirektor Imam Elci, der sich bereits bei Mybet einen Namen in der Branche gemacht hat.



Peter Reinhardt: "In Deutschland gibt es rund 4000 Shops, davon gehören schätzungsweise 1000 zum Marktführer - und der ist satt. Wir sprechen insofern potenziell 3000 Shopbetreiber an, zu uns zu wechseln. Wir bieten technologisch eine der besten Lösungen am Markt an und investieren massiv in den Ausbau unseres Shopnetzwerkes sowie das HPYBET-Marketing. Wer vor dem Hintergrund der anstehenden Regulierung oder veralteter Technik mit einem Wechsel liebäugelt, sollte schnell handeln."



Über HPYBET



HPYBET (www.hpybet.com) ist einer der führenden Sportwettenanbieter in Deutschland. Seit 2017 aktiv, gehören bereits mehr als 500 Standorte sowie der Online-Bereich zum Unternehmen. HPYBET ist eine Marke der Playtech BGT Sports Gruppe (PBS) und wird von den Geschäftsführern Dr. Peter Reinhardt, Michael Lessig und Andreas Köberl geleitet.



