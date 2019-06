Der dänische Photovoltaik-Projektierer will die Module in zwei Großprojekten in der Heimat und Italien verbauen. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 33,5 Millionen Euro.Das dänische EPC-Unternehmen European Energy hat mit dem chinesischen Photovoltaik-Hersteller Risen Energy eine Vereinbarung über die Lieferung von Solarmodulen mit 121 Megawatt Gesamtleistung geschlossen. Das Volumen der Bestellung betrage 250 Millionen Dänische Kronen, umgerechnet also rund 33,5 Millionen Euro. Die Lieferung der mehr als 300.000 Solarmodule sei noch für dieses Jahr vorgesehen, hieß es vom dänischen Projektierer ...

