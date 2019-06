BERLIN (Dow Jones)--Deutsche Wirtschaftsverbände haben vor Beginn des EU-Gipfels grundlegende Reformen der Institutionen und der Industriepolitik der Europäischen Union eingefordert. "Für die deutschen Unternehmen ist es wichtig, dass die EU gerade jetzt handlungsfähig bleibt", erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. Der bevorstehende Gipfel stelle durch die Verabschiedung der strategischen Agenda für die nächsten fünf Jahre zentrale Weichen.

Für die deutschen Unternehmen, die 60 Prozent ihres Außenhandels mit anderen EU-Ländern abwickelten, gehöre dazu vor allem die Erhöhung der Krisenfestigkeit der Währungsunion. Wichtig sei auch ein stabiler Euro, denn im vergangenen Jahr seien 37 Prozent der deutschen Exporte in die Eurozone gegangen. "Aus Sicht der deutschen Wirtschaft gibt es aber noch weitere Aufgaben", betonte Schweitzer und forderte Maßnahmen, um dem Protektionismus zu bekämpfen, der im Außenhandelsgeschäft "weiterhin auf dem Vormarsch" sei.

Eine Stärkung der Welthandelsorganisation WTO und die Unterstützung des Mittelstandes bei der Umsetzung von Freihandelsabkommen gehörten deshalb "ganz oben auf die To-Do-Liste der EU". Bei der Ausrichtung der zukünftigen Klimapolitik sollte die EU die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen stärker in den Blick nehmen, forderte der DIHK-Präsident zudem. "Statt höherer Ziele bedarf es hier konkreter Maßnahmen zur Erreichung der bestehenden Vorgaben, die bereits sehr ambitioniert sind", mahnte Schweitzer.

Aktionsplan für den Binnenmarkt

Unterdessen forderte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), die Wettbewerbsfähigkeit durch konsequentere Investitionen zu stärken. "Die EU benötigt eine moderne Industriestrategie, die mit einer starken Governance unterlegt ist", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Ein Vizepräsident der neuen EU-Kommission solle diese Strategie umsetzen und koordinieren. Ziele seien die Schaffung ausgeglichener Wettbewerbsbedingungen auf globaler wie auf europäischer Ebene sowie die Entwicklung und Anwendung von Zukunftstechnologien in Europa.

Lang betonte, die EU-Institutionen "sollten einen ehrgeizigen Aktionsplan für die Vollendung des Binnenmarkts in allen Bereichen entwickeln und umsetzen". Eine dauerhafte Stärkung der EU-Wettbewerbsfähigkeit erfordere "konsequentere Investitionen" in transeuropäische Verkehrsnetze, die digitale Infrastruktur und europäische Energienetze. Ein nachhaltiges Europa gelinge nur, wenn industriepolitische und ökologische Ziele bei der Weiterentwicklung des Gassektors, der Kreislaufwirtschaft, der Mobilität sowie der Klima- und Umweltpolitik in Einklang gebracht würden.

Auch der BDI-Hauptgeschäftsführer forderte, die EU müsse "alles daransetzen, die Welthandelsorganisation WTO als zentrale Ordnungskraft zu erhalten". Sie solle eine ambitionierte Außenwirtschaftspolitik gerade im Verhältnis zu den USA und China vorantreiben.

