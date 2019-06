Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Analyst Frederik Bitter berücksichtige in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nun das Joint-Venture mit der chinesischen Sany in seinem Bewertungsmodell. Seine Schätzungen für die Kooperationen mit Beinei und Horizon passte er leicht an. China biete für den Motorenhersteller enormes Umsatzpotenzial, das der Experte langfristig auf mehr als eine Milliarde Euro taxiert./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 08:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2019 / 08:17 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-06-20/11:30

ISIN: DE0006305006