Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rocket Internet nach einem Bericht des "Manager Magazin" auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das Unternehmen von der Börse zu nehmen mache Sinn, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe in der Vergangenheit immer wieder das aus ihrer Sicht zu niedrige Bewertungsniveau kritisiert. Diebel zufolge könnte das Unternehmen mit einem solchen Schritt aber an finanzielle Grenzen stoßen. Denn die Anleger dürften sich sicherlich nicht mit einem Aufschlag unter 30 Prozent zufrieden geben, was einem Volumen von mehr als 5 Milliarden Euro entspräche. Selbst bei Berücksichtigung des über 40-prozentigen Anteils in Händen von Oliver Samwer müsste man fast seine gesamten Barmittel zusammenkratzen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 10:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2019 / 10:10 / BST

ISIN DE000A12UKK6

AXC0105 2019-06-20/11:35