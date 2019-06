Unterföhring (ots) -



- Brandaktuelle HBO-Dokumentation über die eskalierende Klimakrise - Produziert und erzählt von Leonardo DiCaprio - Die neunzigminütige Doku in der Originalfassung bereits über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar - Wahlweise auch auf Deutsch ab 29. Juli auf Sky Atlantic HD sowie parallel dazu auch auf Abruf



In Cannes feierte die HBO-Doku von Leonardo DiCaprio ihre Weltpremiere - nun ist sie exklusiv auf Sky zu sehen: In der englischen Originalfassung ist "Ice on Fire" auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Ab 29. Juli steht die Doku auf ebendiesen Verbreitungswegen wahlweise auch auf Deutsch zur Verfügung und ist um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen. Produziert und erzählt von Leonardo DiCaprio, beleuchtet die Doku zahlreiche unbekannte Lösungen. Riesige Solaranlagen, Tang-Farmen oder unterirdische CO2-Speicher könnten dabei helfen, die globale Erderwärmung zu verlangsamen.



Über "Ice on Fire":



Elf Jahre nach "11th Hour - 5 vor 12", der alarmierenden Dokumentation über die eskalierende Klimakrise hat das Team um Regisseurin Leila Conners und Hollywoodstar Leonardo DiCaprio erneut einen packenden Dokumentarfilm produziert. Im Zentrum stehen diesmal aber nicht die dramatisch zunehmende Klimaerwärmung und deren Folgen, sondern innovative Lösungen von Wissenschaftlern und Erfindern überall auf der Welt, diese Entwicklung zu verlangsamen oder sogar zurückzubilden. Gedreht wurde rund um den Globus, von Norwegen über Alaska, Island, Colorado Schweiz, Costa Rica bis nach Connecticut. Es entstanden beindruckende Bilder der schmelzenden Gletscher und des vom Feuer verwüsteten Nordkaliforniens. Im Mittelpunkt der Dokumentation stehen die Schilderungen der Menschen, die in der vordersten Reihe der Klimakrise stehen: Wissenschaftler, Farmer, Erfinder und viele mehr. Weltweit arbeiten Forscher an verschiedensten Methoden, um die Klimakrise einzudämmen: in Kalifornien an Aufforstungsprojekten und Stadtfarmen, Algenplantagen vor der Küste von Connecticut und in Zürich an technischen Verfahren, die in der Lage sind, Kohlendioxid der Atmosphäre zu entziehen und unter der Erde in Fels zu verwandeln.



Facts:



Originaltitel: "Ice on Fire", Dokumentation, USA 2019, ca. 90 Min., Regie: Leila Conners-Petersen. Erzähler: Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, Mathew Schmid und Leila Conners. Ausführende Produzenten: George DiCaprio, Roee Sharon Peled. Kamera: Harun Mehmedinovic. Ausführende Produzenten seitens HBO: Nancy Abraham und Lisa Heller.



Ausstrahlungstermine:



Derzeit in der englischen Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Ab 29. Juli wahlweise auch auf Deutsch über die Streamingangebote verfügbar sowie linear um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Über Sky Ticket:



Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.



Über Sky Deutschland:



Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.



