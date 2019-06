Zürich (ots) - Aus über dreissig Bewerbungen hat eine

Experten-Jury die Nominierten für den Hotel Innovations-Award 2019

gewählt. Mit dem Award fördern GastroSuisse und die Schweizerische

Gesellschaft für Hotelkredit jedes Jahr innovative Konzepte für die

Hotellerie. Das Gewinner-Konzept wird anlässlich des Hotel

Innovations-Tages am Dienstag, 25. Juni, in Zürich ausgezeichnet.



Das Spektrum der eingereichten Konzepte war in diesem Jahr

besonders breit, es reichte von abgelegenenen Wohlfühloasen bis hin

zu Multifunktionswohneinheiten für das urbane Umfeld. Erstmals

zielten die Innovationen auch auf digitale Lösungen ab. Die Jury des

Hotel Innovations-Awards, bestehend aus ausgewiesenen Hotel- und

Tourismusexperten, hat sich für vier Nominierte entschieden.



Nominierte Hotel Innovations-Award 2019



Bed & Breakfast Alte Gärtnerei, Härkingen (SO)



Das Bed & Breakfast Alte Gärtnerei in Härkingen ermöglicht es

bereits seit sechs Jahren, in einer umgebauten Gärtnerei zu

übernachten. Als Business-Hotel wird es von Montag bis Freitag gut

genutzt. Das Konzept sieht die Erweiterung um zwei weitere

Gewächshäuser vor, eines für Übernachtungen, eines für Events, um die

Auslastung an den Wochenenden zu steigern. Die originelle Umnutzung

bietet ein aussergewöhnliches Ambiente für Gäste und integriert auch

regionale Angebote.



Digitale Dorfstrasse, Adelboden (BE)



Die "Digitale Dorfstrasse" ist ein Online-Tool, welches den Gästen

des im Bau befindlichen Aparthotels in Adelboden angeboten wird. Es

ermöglicht ihnen, unabhängig von Öffnungszeiten virtuell die

Geschäfte an der Dorfstrasse in Adelboden zu erleben, dort

einzukaufen, Lieferungen zu bestellen oder Termine zu reservieren.

Auch bietet das Tool Services des Aparthotels. Die digitale Lösung

bietet zum einen einen signifikanten Mehrwert für Gäste, welche

Leistungen des Hotels und anderer Anbieter flexibel und

zeitunabhängig nutzen können. Zum anderen fördert es auch die

Wertschöpfung in der Region.



HYPER Hideaways, Scoul (GR)



Das Konzept umfasst die Erstellung eines Refugiums von ca. 20

Übernachtungsmöglichkeiten in den Alpen, welches modulare,

individuell nutzbare Wohn- und Gemeinschaftsflächen und vielfältige

digitale Services zugleich bietet. Aspekte der Nachhaltigkeit und

Mobilität werden ebenso berücksichtigt. Der hohe Grad an

Individualisierung gepaart mit umfassender digitaler Infrastruktur

macht den Innovationsgehalt des Konzepts aus.



Stay KooooK, Bern (BE)



Die Idee hinter dem Konzept Stay KooooK ist es, die Vorteile

verschiedener moderner Übernachtungsformen in einem Angebot zu

kombinieren: die Lockerheit von Airbnb, den Komfort eines

Langzeitaufenthalts und die Sicherheit eines Hotels. Durch

intelligentes Raumdesign und effiziente Flächennutzung kann das

Konzept sowohl in grösseren als auch in kleineren Objekten flexibel

umgesetzt werden. Dank ausgeprägter Vielseitigkeit und Flexibilität

ist das Konzept eine innovative Antwort auf die gewandelten

Gästebedürfnisse.



Hotel Innovations-Tag 2019



Das Gewinner-Konzept wird am Hotel Innovations-Tag ausgezeichnet.

Die GastroSuisse-Impulstagung findet am Dienstag, 25. Juni, von 9.30

- 15.00 Uhr im Kameha Grand in Zürich statt und steht in diesem Jahr

unter dem Motto "Digital und emotional: Für den Erfolg von morgen".

Im Anschluss findet eine Hotel Innovations-Tour in Zürich statt.



Jury Hotel Innovations-Award



Hans R. Amrein, Redaktionsleiter "Hotelier"

Christian Laesser, Professor Universität St. Gallen

Nicoletta Müller, Inhaberin Beratungsfirma Innovation, Sales &

Marketing Martin

Nydegger, Direktor Schweiz Tourismus

Philippe Pasche, Direktor Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit

Casimir Platzer, Hotelier und Präsident GastroSuisse

Regula Straub, Geschäftsführerin Schweizer Berghilfe



Partner Hotel Innovations-Award

Schweizer Berghilfe, Hotelier, GastroJournal



GastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband

mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben, organisiert in 26

Kantonalverbänden und vier Fachgruppen. Das Schweizer Gastgewerbe

gehört zu den grössten Arbeitgebern des Landes und bildet ungefähr

8000 Lernende aus.



