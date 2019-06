Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an die Gesellschaft appelliert, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten und ihn nicht einfach wehrlos hinzunehmen. Die digitale Welt sei bislang in erster Linie ohne Zutun der Bürger entwickelt worden, sagte er am Donnerstag in Dortmund beim 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag. Sie diene den Interessen derer, die die Geräte voreinstellten, die Anwendungen programmierten und das Verhalten der Menschen lenken wollten.

Es brauche den Mut, das Spiel zu unterbrechen und die Spielregeln zu überprüfen. Was einmal gestaltet worden sei, könne auch neu gestaltet werden. Was programmiert worden sei, könne auch neu programmiert werden. Die Gesellschaft solle sich zutrauen, das Programm zu ändern, sagte Steinmeier in seinem Appell, der an Bürger, Unternehmen und Politik gerichtet war. Es diskutierten längst noch nicht alle mit, die von den Folgen der Digitalisierung betroffen seien. Die Debatte treffe den Kern des Menschseins und gehöre daher in der Kern der Gesellschaft.

Steinmeier mahnte eine Ethik der Digitalisierung mit Grundregeln für die digitale Moderne an, die einzuhalten seien. Freiheit brauche Regeln und neue Freiheiten brauchten neue Regeln. Ausgangspunkt müsse die Frage sein, wie die Technologie den Menschen dienen könne./sk/DP/fba

