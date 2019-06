- Vorreiterrolle bei der Erbringung von Assurance-Dienstleistungen für Kunden, die im Bereich Kryptowährung aktiv sind



London (ots/PRNewswire) - PwC freut sich, eine wichtige Ergänzung der bestehenden Halo-Auditing-Software bekanntzugeben. Die Erweiterung ermöglicht es PwC, Prüfungsdienstleistungen für Unternehmen anzubieten, die Transaktionen in Kryptowährung durchführen. Mit der Einführung des neuen Softwaretools ist PwC gut positioniert, um Audit- und andere Assurance-Leistungen für Kunden zu erbringen, die Kryptowährungen halten oder Geschäfte in Kryptowährungen tätigen.



In einem Umfeld, in dem sich robuste Kontrollen aller geschäftlichen Kryptowährungsaktivitäten als wirksam erwiesen haben, kann die Halo-Lösung:



1. einen unabhängigen, substanziellen Nachweis für privat-öffentliche Schlüsselpaare liefern, eines der erforderlichen Elemente, um den Besitz von Kryptozahlungsmitteln nachzuweisen 2. die Blockchain auf sichere Weise abfragen, um unabhängig und zuverlässig bestätigende Informationen über Blockchain-Transaktionen und -Kontostände zu sammeln.



PwC setzt das neue Tool bereits ein, um die Überprüfungen von Kunden, die mit Kryptowährungen arbeiten, zu unterstützen. Außerdem werden damit Unternehmen, bei denen die Firma nicht der Auditor ist, bei den neuen Chancen und Herausforderungen im Bereich Blockchain und Kryptowährung und bei der Implementierung von Prozessen und Kontrollen unterstützt, die notwendig sind, um von anderen Auditoren Prüfungsberichte zu erhalten.



PwCs Fähigkeit, ein im Bereich Kryptowährungen aktives Unternehmen zu auditieren, hängt stark von den beim Kunden implementierten Kontrollen und, in der jetzigen Phase, von der Bandbreite der durch PwCs Halo-Software unterstützten Token ab. Diese Überlegungen werden ausschlaggebend sein, wenn es darum geht, einen Prüfungsauftrag anzunehmen oder abzulehnen.



PwC kann dieses Tool derzeit einsetzen, um Assurance-Leistungen für Kunden zu erbringen, die Transaktionen in Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, LiteCoin, Ethereum, ERC20 - OAX Token und Ripple (XRP) durchführen.



James Chalmers, Global Assurance Leader, erklärt "Mit der zunehmenden Digitalisierung von Unternehmen ist es wichtig, dass wir als Auditoren mit den technologischen Veränderungen auf dem Markt Schritt halten und kontinuierlich Audit-Instrumente entwickeln, die den Bedürfnissen neuer Technologien entsprechen und den sich ändernden und sich entwickelnden Anforderungen unserer Stakeholder gerecht werden".



Weitere Informationen finden Sie unter https://pwc.to/2IlUp4A



Informationen zu PwC: PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 250.000 Mitarbeiter in 157 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. Weitere Informationen sowie Ansprechpartner und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme finden Sie auf www.pwc.com.



PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsgesellschaften. Jede der Mitgliedsgesellschaften ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. Weitere Details finden Sie unter www.pwc.com/structure. © 2019 PwC. Alle Rechte vorbehalten.



OTS: PwC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/135062 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_135062.rss2



Pressekontakt: Mike Davies Global Communications, PwC m: +44 (0)7803 974136 e: mike.davies@pwc.com