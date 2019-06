Kräftige Gewinne werden am Donnerstag an der Wall Street zum Start erwartet. Damit dürfte sich die Rally vom Vortag fortsetzen, als die US-Notenbank mit Zinssenkungen winkte, falls sich die wirtschaftlichen Aussichten in den kommenden Monaten nicht verbessern sollten. Fed-Chef Jerome Powell gab deutliche Hinweise, dass eine weitere Lockerung notwendig werden könnte. Viele Experten rechnen mit einer Senkung um 25 Basispunkte auf der kommenden Sitzung im Juli.

In diesem Umfeld könnte der S&P-500 am Donnerstag auf ein neues Allzeithoch klettern, was die Futures auf den Index bereits andeuten. Rückenwind für die Aktienmärkte kommt auch von anderen Notenbanken. Am Donnerstag folgten Japan und Australien der EZB und der Fed mit taubenhaften Signalen. Es gibt indes auch skeptischere Stimmen, die auf die Stärke des US-Arbeitsmarkts und das solide US-Wachstum im ersten Quartal verweisen.

Am Donnerstag vor Börsenstart werden frische Konjunkturdaten einige Fingerzeige dazu liefern. Neben wöchentlichen Arbeitsmarktdaten und der Leistungsbilanz wird der sogenannte Philly-Fed-Index für Juni publiziert. Nach Börsenstart folgen noch die Frühindikatoren.

Bei den einzelnen Aktien wird der Viertquartalsbericht von Oracle mit einem vorbörslichen Kursplus von 6,7 Prozent honoriert. Der US-Softwarekonzern übertraf beim Umsatz wie auch mit dem Gewinn die Erwartungen des Marktes. American Outdoor Brands schnellen um 10 Prozent nach oben. Der Hersteller von Smith & Wesson-Waffen übertraf in seinem vierten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten.

Boeing steigen um 1,5 Prozent, nachdem der Chefverkäufer des Konzerns von weiteren Kundengesprächen zur Maschine 737 MAX berichtet, nachdem IAG in dieser Woche bereits 200 Stück geordert hat.

Pier 1 Imports dürften massiv nachgeben, nachdem der Anbieter von Inneneinrichtung eine Aktienzusammenlegung angekündigt hat, um somit den Vorgaben der New Yorker Börse zu entsprechen, wonach eine Aktie bezogen auf gewisse Zeiträume mindestens einen Dollar wert sein muss. Statt 20 alter werden die Pier-1-Aktionäre ab dem 20. Juni jeweils nur noch eine Aktie in ihren Depots haben.

