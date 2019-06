Und dann noch ein Aspekt rund um Agrana, den wir auch an Agrana selbst mit der Bitte um Einschätzung weitergemailt haben. Dabei geht es um Folgendes: Beyond Meat mit seinen fleischlosen Burgern ist der Börsestar des 1. Halbjahrs, um die Aktie besteht ein regelrechter Hype. Nun meinen Leute, die das Produktspektrum von Agrana mit Stärke & Co. kennen, dass etwas ähnliches auch die Equity Story von Agrana aufpeppen könnte. Also quasi zum Wiener Zucker ein (fleischloser) Wiener Burger.Agrana ( Akt. Indikation: 19,01 /19,22, 1,01%) (ein Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.06.)

