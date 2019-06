(shareribs.com) Chicago 20.06.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade verzeichneten am Mittwoch Gewinnmitnahmen. Grund dafür ist das Ausbleiben frischer Impulse. Gerade Mais bleibt aber auf einem hohen Niveau. Juli-Mais verlor 8,75 Cents auf 4,41 USD/Scheffel. Mais wurde in den vergangenen Wochen nach oben getrieben von den wochenlangen Niederschlägen in den USA. Der Juli-Kontrakt erreichte ...

