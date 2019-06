Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Analyst Michael Werner senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen leicht, da Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed den Börsenbetreiber indirekt durchaus etwas belasten könnten. So habe zuletzt ein gewisser Anteil des operativen Ergebnisses aus dem Nettozinseinkommen gestammt, das mit überschüssigen Kundengeldern bei der Tochter Clearstream erzielt worden sei./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-06-20/13:09

ISIN: DE0005810055