LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihre Geldpolitik bestätigt. Der Leitzins betrage weiterhin 0,75 Prozent, teilte die Bank of England (BoE) am Donnerstag in London mit. Auf diesem Niveau liegt der Zins seit vergangenem Sommer, als die Zentralbank eine leichte Zinserhöhung beschlossen hatte. Analysten hatten mit der Entscheidung gerechnet./jsl/jha/

