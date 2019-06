Heute ist Fronleichnam und es ist nach Christi Himmelfahrt der zweite Feiertag, an dem an der Wiener Börse gehandelt wird. Und wir sagen: Wenn gehandelt wird, gibt es auch einen gabb. Christi Himmelfahrt kann man mit dem Trade-Volumen von 150 Mio. Euro - das sind ca. 60 Prozent normaler Tage - durchaus als Erfolg bezeichnen. Christoph Boschan sagte mir im Nachklang: "Das ist ein Volumen, das wir ansonsten verloren hätten". Leser meinten, dass das Volumen halt am Tag darauf nachgekommen wäre. Aber das glaube ich nicht, man hatte an Tagen nach "Börsefeiertagen nur in Österreich" niemals Spitzen. Die Instis handelten österreichische Aktien halt an Börsen, die offen hatten. Und jetzt in Wien. Die 150 Mio Euro von Christi Himmelfahrt sind heute ...

