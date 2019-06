Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Lufthansa trotz der Streikankündigung der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Ein möglicher Streik hätte wohl keinen übermäßig großen Einfluss auf die Geschäftszahlen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachricht vor der Kapitalmarktveranstaltung am Montag unterstreiche aber die Schwierigkeiten, vor denen die Fluggesellschaft bei der Verbesserung der Kostenstruktur bei der Tochter Eurowings stehen könnte. Das Management habe damit nach der jüngsten Gewinnwarnung ein Problem mehr./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019

