Nach der Sitzung der US-Notenbank greifen die Anleger zu Gold. Im Vergleich zu früheren Rallys gibt es aber einen großen Unterschied.

Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA hat eine Gold-Rally ausgelöst. Der Preis für das Edelmetall stieg am Donnerstag zwischenzeitlich um 2,8 Prozent auf über 1383 Dollar pro Feinunze. So teuer war Gold zuletzt im März 2014.

Der Chef der US-Notenbank Fed hatte am späten Mittwochabend europäischer Zeit eine Leitzinssenkung bereits im Juli angedeutet. Powell zufolge treibt die Fed ein "Gefahrenbild" aus Handelskonflikten und eingetrübten Aussichten für die Weltwirtschaft um: "Wir werden bei Bedarf handeln und unsere Instrumente nutzen, um das Wachstum zu sichern", betonte Powell.

Als Reaktion auf die Aussage fiel die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen erstmals seit November 2016 unter die Marke von zwei Prozent. Davon profitierte auch der Goldpreis. Denn sowohl US-Staatsanleihen als auch Gold zählen in Krisenzeiten als sichere Anlageklasse. Anders als Zinspapiere wirft Gold allerdings keine regelmäßigen Erträge ab.

Die sinkenden Anleiherenditen haben auch die Verzinsung nach Abzug der Inflation, die sogenannte reale Rendite, auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gedrückt. Mit 0,14 Prozent auf zehn Jahren werfen auch zehnjährige US-Staatsanleihen nach Berücksichtigung der Teuerungsrate kaum noch etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...