Entscheidend für den weiteren Aufschwung beim Goldpreis ist ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mindestens über der Marke von 1.366 US-Dollar. Nur so ließe sich weiteres Kurspotenzial freisetzen und die dreijährige Abwärtstrendphase seit den Hochs aus Mitte 2016 bei 1.375 US-Dollar endgültig hinter sich lassen. Obwohl sich die Aktienmärkte ebenfalls in einem deutlichen Kursaufschwung befinden, ist es tendenziell der schwächere US-Dollar, der für die Rallye an den Rohstoffmärkten sorgt. Besonders krass fällt der heutige Aufschwung des Euro gegenüber dem US-Dollar ins Auge, womöglich kann sich bei diesem Währungspaar sogar ein Doppelboden durchsetzen und einen mittelfristig festeren Euro hervorbringen. Mittel- bis langfristig entscheidend bei Gold ist der Kursbereich zwischen 1.375 und 1.433 US-Dollar.

