Der Handelskrieg mit Washington belastet Chinas lahmende Konjunktur. Aus Furcht vor einem Wachstumseinbruch pumpt die Regierung frisches Geld in die Wirtschaft. Die Schuldenspirale dreht sich immer schneller.

Artikel-IV-Konsultationen? Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich ein jährlicher Gesundheitscheck des Internationalen Währungsfonds (IWF). Er nimmt die Wirtschafts- und Finanzpolitik seiner Mitgliedstaaten unter die Lupe. Anfang Juni war China dran. Die Diagnose ist nicht rundum beruhigend. Der Unsicherheitsfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung sei "besonders für die nahe Zukunft" groß, sagte IWF-Vize David Lipton nach Abschluss seines Arbeitsbesuchs in Peking. Nicht nur der Handelskrieg mit den USA belaste die chinesische Wirtschaft. Handlungsbedarf gebe es auch im Finanzsektor.

Die Eigenkapitalausstattung "von kleinen und mittleren Banken" müsse gestärkt werden, mahnte Lipton. Wenige Tage zuvor hatte Chinas Aufsichtsbehörde für Banken und Versicherungen, zum ersten Mal seit 20 Jahren, wegen "ernsthafter Kreditrisiken" die Kontrolle über die mongolische Baoshang Bank übernommen. Die Nachricht schockierte die Finanzmärkte. Für chinesische Verhältnisse ist das Institut zwar ein Zwerg; die Bank mit Sitz in der Inneren Mongolei bilanziert umgerechnet gerade mal 60 Milliarden Dollar. Dennoch verschreckte die Rettungsaktion Investoren. Die Finanzierungskosten für kleinere chinesische Banken sprangen in die Höhe, chinesische Bankaktien rauschten in den Keller.

Es half nicht, dass die Zentralbank von einem "Einzelfall" sprach. Denn viele Beobachter sehen das anders. "Das Problem dürfte deutlich größer sein als die Zentralbank glauben machen will", argwöhnt das China-Institut Merics in Berlin. Zweifel am Zustand des chinesischen Bankensystems gebe es schließlich schon länger.

Beobachter bezweifeln vor allem die offiziellen Zahlen zum Anteil der notleidenden Kredite (NPL) an den ausstehenden Forderungen der Banken. Die NPL-Quote der Baoshang Bank soll 2016 bei nur 1,68 Prozent gelegen haben. Und über alle Banken ...

