Die türkische Wirtschaft leidet unter einer hohen Inflation, einem niedrigen Wachstum - und dem türkischen Präsidenten zufolge unter zu hohen Zinsen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan fordert eine Zinswende von der Zentralbank des Landes. "Die Zinsen sind zu hoch", sagte Erdogan auf Anfrage des Handelsblatts am Donnerstag. Damit steigt der politische Druck auf die Geldwächter des Landes, den bisherigen Leitzins von 24 Prozent zu senken. Anfang Juni hatte das geldpolitische Komitee des Landes entschieden, den Leitzins unverändert zu lassen.

Nach Erdogans Äußerung gab die Lira einen Teil der Gewinne zum Dollar wieder ab. Die US-Währung kostete 5,7675 Lira, nachdem sie zeitweise auf bis zu 5,7220 Lira gefallen war.

Erdogan hingegen steht unter Druck. Die schlechte Wirtschaftslage drückt seine Beliebtheitswerte. Ende März verlor seine AKP bei den landesweiten Kommunalwahlen mehrere Großstädte, darunter die Hauptstadt Ankara sowie die Ferienhochburg Antalya.

An diesem Sonntag wird in Istanbul zum zweiten Mal gewählt. In Umfragen sieht es denkbar knapp aus. Viele Wähler beschweren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...