NEW YORK (Dow Jones)--Mit kräftigen Gewinnen ist die Wall Street in den Donnerstag gestartet. Der Dow-Jones-Index markiert ein neues Jahreshoch, der S&P-500 sogar ein Allzeithoch. Nach der moderaten Reaktion am Aktienmarkt am Mittwoch auf die Aussagen der US-Notenbank nehmen die Kurse Fahrt auf. Die Fed hatte Zinssenkungen in Aussicht gestellt, falls sich die wirtschaftlichen Aussichten in den kommenden Monaten nicht verbessern sollten. Fed-Chef Jerome Powell gab deutliche Hinweise, dass eine weitere Lockerung notwendig werden könnte. Viele Experten rechnen mit einer Senkung um 25 Basispunkte bereits auf der kommenden Sitzung im Juli.

Der Dow-Jones-Index steigt um 0,9 Prozent auf 26.732 Punkte. Das Jahreshoch liegt bei 26.761 Punkten. Der S&P-500 erhöht sich um 0,9 Prozent. Das Allzeithoch steht nun bei 2.956 Punkten. Der Nasdaq-Composite erhöht sich um 1,0 Prozent.

Rückenwind für die Aktienmärkte kommt auch von anderen Notenbanken. Am Donnerstag folgten Japan und Australien der EZB und der Fed mit taubenhaften Signalen. Es gibt indes auch skeptischere Stimmen, die auf die Stärke des US-Arbeitsmarkts und das solide US-Wachstum im ersten Quartal verweisen.

Auch neue Konjunkturdaten stehen einer geldpolitischen Lockerung nicht im Weg. Der Philly-Fed-Index und die Leistungsbilanz blieben unter den Erwartungen, während sich der Arbeitsmarkt mit seinen Wochendaten wieder einmal als robust erwiesen hat. Eine halbe Stunde nach Börsenstart folgen die Frühindikatoren.

Oracle verbessert Stimmung für Techsektor

Bei den Einzelwerten wird der Viertquartalsbericht von Oracle mit einem Plus von 6,4 Prozent honoriert. Der US-Softwarekonzern übertraf beim Umsatz wie auch mit dem Gewinn die Erwartungen des Marktes. Für den Software-Sektor im S&P-500 geht es um 1,6 Prozent nach oben.

American Outdoor Brands schnellen um 3,5 Prozent nach oben. Der Hersteller von Smith & Wesson-Waffen übertraf in seinem vierten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten.

Boeing steigen um 0,8 Prozent, nachdem der Chefverkäufer des Konzerns von weiteren Kundengesprächen für die 737 MAX berichtet hat. Im Laufe der Woche hatte bereits IAG 200 Maschinen dieses Typs geordert.

Euro auf 1,13 Dollar - Gold auf Mehrjahreshoch

Auch an den anderen Märkten dreht sich alles um die Fed. Am Devisenmarkt steht der Dollar mit der Erwartung niedrigerer Leitzinsen unter Druck. Der Euro ist im Tageshoch auf 1,1317 Dollar geklettert, auch der Yen rückt kräftig vor gegenüber dem Greenback. Bei der japanischen Devise treibt zusätzlich, dass die japanische Notenbank im Gegensatz zu Fed und EZB keinen wirklichen Spielraum mehr hat, ihre Geldpolitik zu lockern, wie die Commerzbank betont. Aktuell notiert der Euro bei 1,1298 Dollar.

Auch US-Anleihen legen mit den Spekulationen auf Zinssenkungen zu. Die Zehnjahresrendite fällt mit steigenden Notierungen um 2,4 Basispunkte auf 2,00 Prozent.

Nach der Rally am Vortag setzt Gold seine Aufwärtsbewegung fort, getrieben vom schwächeren Dollar und von der Aussicht auf niedrigere Zinsen. Der Preis für eine Unze steigt um 1,7 Prozent auf 1.384 Dollar, nachdem bei 1.394 Dollar ein Mehrjahreshoch markiert wurde. Im Tagestief am Vortag waren lediglich 1.341 Dollar bezahlt worden.

Öl profitiert gleich von mehreren Faktoren. Zum einen stützt der abbröckelnde Dollar, zum anderen die Hoffnung, dass niedrige Zinsen der Konjunktur auf die Sprünge helfen. Zudem spitzt sich die Iran-Krise wieder zu, nachdem das Land behauptet hat, eine US-Drohne abgeschossen zu haben. Der Preis für WTI steigt um 4,4 Prozent auf 56,10 Dollar, Brent gewinnt 3,3 Prozent auf 63,86 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.731,78 0,86 227,78 14,59 S&P-500 2.953,64 0,93 27,18 17,82 Nasdaq-Comp. 8.071,07 1,05 83,74 21,64 Nasdaq-100 7.752,11 1,10 84,37 22,47 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,72 -1,7 1,74 51,6 5 Jahre 1,73 -2,8 1,75 -19,8 7 Jahre 1,86 -1,9 1,88 -38,5 10 Jahre 2,00 -2,4 2,02 -44,5 30 Jahre 2,52 -1,3 2,54 -54,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:00 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1298 +0,61% 1,1276 1,1219 -1,5% EUR/JPY 121,65 +0,23% 121,33 121,57 -3,3% EUR/CHF 1,1113 -0,39% 1,1154 1,1169 -1,3% EUR/GBP 0,8911 +0,33% 0,8881 0,8879 -1,0% USD/JPY 107,68 -0,38% 107,59 108,37 -1,8% GBP/USD 1,2681 +0,30% 1,2698 1,2636 -0,7% Bitcoin BTC/USD 9.301,50 +0,86% 9.298,75 9.105,75 +150,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,10 53,76 +4,4% 2,34 +18,6% Brent/ICE 63,86 61,82 +3,3% 2,04 +15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.383,54 1.360,20 +1,7% +23,34 +7,9% Silber (Spot) 15,38 15,17 +1,4% +0,21 -0,7% Platin (Spot) 820,26 813,00 +0,9% +7,26 +3,0% Kupfer-Future 2,72 2,68 +1,6% +0,04 +3,1% ===

