Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Am Morgen des 7. Juni 2019 deutscher Ortszeit fand im Museum für Hamburgische Geschichte in Hamburg, Deutschland die Fotoausstellung mit urbanem Thema mit dem Titel "City of Youth-China Qingdao" statt, die von der Pressestelle der Stadtregierung von Qingdao organisiert wurde. Auf der Veranstaltung kamen über 200 chinesische und internationale Vertreter der deutschen Handels- und Investmentbranche, den Regierungen von Hamburg und umliegender Städte, der deutschen Handels-, Kultur- und Medienbranche, der chinesischen auswärtigen Gemeinschaft und von China finanzierten Einrichtungen zusammen. Die Eröffnungszeremonie wurde von Cong Peike, dem ständigen stellvertretenden Direktor der Werbeabteilung des CPC Qingdao Municipal Committee durchgeführt.



Auf der Ausstellung gab es 102 Fotoausstellungsbereiche, mit individuellen Themen, die die Offenheit, Modernität, Vitalität und Mode von Qingdao zeigen sowie die Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, Technologie, natürliche Landschaft und die Lebensstile vor Ort aus verschiedenen Perspektiven auffingen. Die filigran gerahmten und einzigartigen Fotos erhielten große Aufmerksamkeit und begeisterte Kritiken vom lokalen Publikum. Qingdao, das sich an der Ostküste Chinas befindet ist eine wichtige Stadt in Shandong, einer der wichtigsten chinesischen Provinzen in Bezug auf Wirtschaftswachstum, Kultur und Bevölkerung. Des Weiteren ist Qingdao eine offene Küstenstadt im nördlichen Teil Chinas mit reichen kulturellen Ressourcen, eine der wichtigsten Küstenstädte des Landes, eine Stadt am Meer, die für ihre Touristenattraktionen bekannt ist, eine internationale Hafenstadt sowie eine der Städte des Landes, die am meisten für ihre reiche Geschichte und Kultur bekannt ist. Mit starkem Wirtschaftswachstum, einer langen Geschichte und deiner herausragenden natürlichen Landschaft haben Qingdaos Einzigartigkeit und Vision dafür gesorgt, dass die Stadt für ihre Offenheit, Modernität, Vitalität und Mode bekannt ist.



Die Eröffnungszeremonie der Ausstellung wurde während der Eröffnungsveranstaltung zusammen mit der Ausstrahlung eines Videos, in dem Qingdao als einzigartige chinesische Stadt beworben wird und in dem ein bekannter deutscher Pianist weltbekannte Stücke aus beiden Ländern spielt. Auf der Veranstaltung hielten verschiedene ausgezeichnete Gäste Ansprachen, u. a. Du Xiaohui, Generalkonsul von China in Hamburg und Lance Newman, Leiter des Vorstands der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Die Redner fanden lobende Worte für die Ausstellung und die Errungenschaften Qingdaos in der städtischen Entwicklung aus verschiedenen Perspektiven und betonten, wie sehr sie sich auf eine tiefer gehende Zusammenarbeit zwischen Hamburg und der chinesischen Stadt freuen. Zhu Hua, Generalsekretär des Qingdao Municipal Committee, hielt eine detaillierte Präsentation über die städtische Entwicklung Qingdao und lud alle Hamburger aus allen sozialen Schichten dazu ein, die Stadt als Tourist oder Investor zu besuchen. Darüberhinaus wurde während der Eröffnungsverstaltung das European Business Bus Qingdao eingeführt.



Als Bestandteil der Reihe an Werbeevents für die Stadt, die in Israel und Deutschland stattfanden, besuchte die Delegation aus Qingdao eine Reihe lokaler Unternehmen, Tourismus- und Kultureinrichtungen und veranstaltete Events, um Qingdao als offene, moderne, modebewusste und vitale Stadt zu bewerben. Qingdao heißt Menschen aus aller Welt willkommen, die Stadt als Touristen oder auf der Suche nach geschäftlichen Möglichkeiten zu besuchen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/923731/Qingdao_1.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/923732/Qingdao_2.jpg



Pressekontakt: Guanghui Zhou 296701855@qq.com +86-53285913530