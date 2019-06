US-Anleger gehen fest von baldigen Zinssenkungen durch die Fed aus. Das beflügelt zum Auftakt auch die Aktienmärkte, die auf neue Rekorde zusteuern.

In Erwartung baldiger Zinssenkungen der Notenbank Fed steigen Anleger in die US-Aktienmärkte ein. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Donnerstag um bis zu 1,3 Prozent. Letzterer markierte mit 2956 Punkten sogar ein Rekordhoch.

US-Notenbankchef Jerome Powell habe die Tür zu einer Zinssenkung kraftvoll und weit aufgestoßen, sagte Salman Ahmed, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Lomard Odier. ...

