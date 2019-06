Überwältigende Mehrheit der Teilnehmer hat vor, ihre aktuellen SAP-Anwendungen mindestens bis zum von SAP für 2025 geplanten Ende des ECC 6-Mainstream-Wartungsfensters oder darüber hinaus zu nutzen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, hat heute die Ergebnisse seiner aktuellen Umfrage unter SAP-Lizenzinhabern publik gemacht. Rimini Street hat diese Umfrage durchgeführt, um ein besseres Verständnis von deren Plänen für S/4HANA und den Auswirkungen des geplanten Endes des Wartungssupports von SAP für zentrale Anwendungen der Business Suite 7 im Jahr 2025 auf deren IT-Roadmap zu gewinnen. Zwei Drittel der befragten führenden IT-Firmen, die derzeit die Business Suite 7 von SAP oder ältere Versionen nutzen, erklären, dass sie entweder keine Pläne für eine Umstellung auf S/4HANA (35 %) haben oder unentschlossen bezüglich eines Wechsels zu S/4HANA sind (32 %). Die Hauptgründe, die sie nennen, sind "fehlende Ressourcen", "keine geschäftliche Rechtfertigung" und eine Präferenz zur "Maximierung von Investitionen in aktuelle Anwendungen". Die Anzahl der Teilnehmer, die erklärten, dass sie keine Pläne für eine Umstellung hätten oder unentschlossen seien, ist gegenüber der letzten Umfrage im Jahr 2017 leicht gestiegen. Zu diesem Zeitpunkt hatten 65 der führenden IT-Firmen erklärt, sie hätten keine Pläne für eine Umstellung oder seien unentschlossen bezüglich S/4HANA. Die aktuelle Umfrage unter SAP-Lizenzinhabern wurde im April 2019 durchgeführt. Befragt wurden Führungskräfte der C-Ebene und VPs, Geschäftsführer und Leiter für IT.

SAP-Kunden haben vor, ihre aktuellen Anwendungen auch nach 2025 zu nutzen

Die Antworten bei der Umfrage bestätigen, dass 80 der SAP-Lizenzinhaber vorhaben, ihre individuell angepassten, ausgereiften SAP-Systeme mindestens bis zum von SAP geplanten Ende der Mainstream-Wartung für Business Suite 7 im Jahr 2025 oder darüber hinaus zu nutzen. SAP-Lizenzinhaber haben signifikante Investitionen in die Implementierung und individuelle Anpassung ihrer äußerst funktionalen SAP-Systeme vorgenommen, die ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen, und diese vorhandenen Systeme können ihnen noch auf viele Jahre hinaus als zuverlässige auftragsentscheidende Plattform dienen, ohne dass ein Upgrade nötig wäre.

"Wir haben den Druck erlebt, dem viele ECC 6.0-Kunden ausgesetzt sind, während SAP versucht, alle auf die S/4HANA-Plattform zu bringen. Als sich auch einige der größeren SAP-Kunden weigerten, für diese Neuimplementierung zu zahlen und dafür ein unausgereiftes Produkt zu erhalten, wussten wir, dass S/4HANA nicht der Weg war, den wir einschlagen wollten", sagte Bob Leek, CIO von Multnomah County. "Durch den Wechsel zum Support von Rimini Street erhalten wir nicht nur Service von weit höherem Niveau. Wir können auch unser aktuelles SAP-System mindestens weitere 15 Jahre ab dem Zeitpunkt unseres Wechsels zum SAP-Support von Rimini Street im Jahr 2016 weiter nutzen. Damit entfällt der Druck, bis 2025 auf SAP S/4HANA umstellen zu müssen, während wir keinerlei Rendite für die dem Geschäft entstehenden Kosten und Unterbrechungen aus dieser Investition beobachten können. Außerdem konnten wir infolge unseres Wechsels beim Support auch die Ausrichtung unseres Personals auf mehr wertschöpfende Aktivitäten verlagern."

Probleme mit SAP-Support

Über die Qualität des Supports von SAP befragt, erklärten nur 5 der Umfrageteilnehmer, sie seien der Ansicht, dass die Gebühren für den SAP-Support das dafür Gebotene tatsächlich wert seien. Die Teilnehmer erwähnten jedoch mehrere Probleme mit dem Support von SAP, darunter "fehlender Support für individuelle Anpassungen", "Lösung von Problemen dauert zu lange" und "keine neuen Innovationen oder funktionalen Verbesserungen für das, was wir bezahlen". "Fehlende Expertise oder ausreichende Kenntnisse für die Lösung von Problemen" standen ebenfalls oben auf der Liste. Die Lizenzinhaber müssen Probleme häufig durch eigenen Support lösen und weisen dafür interne Ressourcen zu oder arbeiten mit externen Beratern. Die Ineffizienzen von SAPs Supportmodell können für erhebliche Geschäftsunterbrechungen und eine schlechte Ausnutzung der internen Ressourcen sorgen, die aufgewendet werden müssen, nur um das System funktionsfähig zu halten.

"Angesichts von SAPs teurer, zeitraubender und ressourcenintensiver erzwungener Umstellung auf sein Produkt S/4HANA haben die Lizenzinhaber von SAP 4.x und ECC zwei Optionen: Entweder sie bleiben bei SAPs vorgegebenem Fahrplan und investieren weiterhin in unerwünschte, erzwungene Upgrades oder sie entscheiden sich für einen businessorientierten Fahrplan, der speziell auf ihre Unternehmensziele zugeschnitten ist", sagte Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street. "SAP-Lizenzinhaber, die zum Support von Rimini Street wechseln, können die bisherige Lebensdauer und Qualität ihrer Version um mindestens 15 weitere Jahre verlängern. Befürchtungen bezüglich der Deadline im Jahr 2025 fallen damit weg, Einsparungen können maximiert und Risiken durch einen Systemwechsel minimiert werden, während gleichzeitig die betrieblichen Einsparungen in beschleunigte Innovationen investiert werden können. Die Kunden von Rimini Street erhalten ferner Flexibilität und Zeit, um die Funktionsfähigkeit und das Geschäftsszenario einer potentiellen Umstellung auf S/4HANA in der Zukunft neu zu bewerten oder sich für ein System der nächsten Generation zu entscheiden, das ihrem zukünftigen Bedarf am besten entspricht."

Um sich den Bericht von Rimini Street "How Customers are Responding to SAP's Planned 2025 End of ECC6 Mainstream Maintenance Deadline" ("Wie die Kunden auf die von SAP für 2025 geplante Deadline für das Ende der ECC6-Mainstream-Wartung reagieren") herunterzuladen, klicken Sie bitte hier.

