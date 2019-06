Im Poker um die Spitzenposten in der Europäischen Union hat EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani die Hoffnung auf eine schnelle Einigung gedämpft. "In diesem Moment ist eine Lösung weit entfernt", sagte Tajani am Donnerstag zu Beginn des zweitägigen Treffens in Brüssel. Zuvor hatte er Bundeskanzlerin Angela Merkel und den anderen Staats- und Regierungschefs die Position des Parlaments vorgetragen.

Dabei habe er auch die Absicht des Parlaments bekräftigt, nur einen Kandidaten zu wählen, der bei der Europawahl als Spitzenkandidat seiner Parteienfamilie angetreten war. "Das ist eine Botschaft an die Bürger: mehr Demokratie, mehr Transparenz", sagte Tajani. Er hoffe, dass eine Einigung gefunden und ein Konflikt zwischen dem Parlament und dem Europäischen Rat vermieden werde.

Merkel und ihre Kollegen suchen bei ihrem Treffen in Brüssel nach einem Nachfolger für EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und vier weitere Spitzenpositionen. Die Regierungschefs im Europäischen Rat haben das Recht zur Nominierung des Juncker-Nachfolgers, anschließend ist aber eine Mehrheit im Parlament nötig./wim/DP/he

