Berlin (ots) - Der Steuerexperte Dirk Löhr hat den Grundsteuerkompromiss der Großen Koalition scharf kritisiert. Das wertabhängige Modell von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), sei "kompliziert, für die Verwaltung aufwendig und bei Weitem nicht so gerecht, wie es auf den ersten Blick scheint", sagte der Professor für Umweltwirtschaft am Campus Birkenfeld der Hochschule Trier im Interview mit der Tageszeitung "Neues Deutschland" (Freitagausgabe). Bei der steuerlichen Bewertung von Wohngrundstücken werde für die Mieten ein kommunaler Durchschnittswert angesetzt, nach dem die Bewohner von Häusern in schlechten Lagen "systematisch zu viel zahlen", diejenigen in Luxusimmobilien zu wenig. Auch die von Bayern im Rahmen einer Öffnungsklausel geplante Einführung einer wertunabhängigen Flächensteuer hält Löhr für falsch, denn: "Die bayerische Landesregierung verdingt sich als Erfüllungsgehilfe der Immobilienwirtschaft."



Der Trierer Umweltökonom hält hingegen die Einführung einer Bodenwertsteuer für richtig, die Bodenspekulation "den Zahn zieht" und Mieter entlasten würde. Die von der Koalition geplante Öffnungsklausel eröffne dafür neue Möglichkeiten.



OTS: neues deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59019 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59019.rss2



Pressekontakt: neues deutschland Redaktion Telefon: 030/2978-1722