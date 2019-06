Zürich (awp) - Die Frankenstärke hält an. Die Aussicht auf eine lockere Geldpolitik in den USA und in der Euro-Zone setzte den Euro und den Dollar am Donnerstag unter Druck - und im Gegenzug gewann der Franken an Wert. So fiel das Duo USD/CHF am Abend vorübergehend unter die Marke von 0,98. Aktuell steht der Kurs bei 0,9802. ...

