Die Staats- und Regierungschef können sich laut Insider im Streit um die EU-Spitzenposten nicht einigen. Ein weiterer EU-Gipfel soll die Frage klären.

Die EU-Staats- und Regierungschef haben sich einem Insider zufolge auf dem Gipfel in Brüssel nicht auf die Besetzung der Top-Posten in der EU einigen können. Es werde am 30. Juni einen weiteren Gipfel geben, sagte der Insider am frühen Freitagmorgen in Brüssel.

Die Besetzung der EU-Spitzenposten für die nächsten Jahre war eigentlich Topthema für das Treffen. Doch die Diskussion über das neue Klimaziel zog sich derart in die Länge, dass der große Postenpoker erst spätabends anfing.

Bundeskanzlerin Angela Merkel traf sich mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez zum Vierergespräch bei EU-Ratspräsident Donald Tusk, bevor in großer Runde beraten wurde.

Merkel hatte zu Beginn den Zeitdruck herausgenommen. "Wir haben noch ein paar Tage Zeit", sagte sie. Nötig sei eine Lösung erst bis zur konstituierenden Sitzung des Europaparlaments am 2. Juli. "Wie immer muss man Schritt für Schritt vorgehen."

Anspruch auf die Juncker-Nachfolge erhebt CSU-Vize Weber, dessen Europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...