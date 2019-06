Die Präsenz von Royal Gala aus Neuseeland, Chile, Argentinien und Brasilien wuchs an. Aus Neuseeland stammten zudem hauptsächlich Braeburn und Jazz. Chile beteiligte sich dagegen mit Pink Lady und Elstar am Geschäft. Bildquelle: Shutterstock.com Der Verkauf der Zufuhren aus Übersee verlief in einem normalen Rahmen. Hier und da tendierten die Notierungen wegen eines...

Den vollständigen Artikel lesen ...