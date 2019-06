In der Science City in Salzburg-Itzling dürfen sich INTERSPAR-Kundinnen und Kunden ab sofort über ein besonderes Service freuen: Die INTERSPAR-Abholbox! So können online auf interspar.at/lebensmittel bestellte Lebensmittel am Weg nach Hause bequem und einfach direkt beim Techno-Z in der Schillerstraße abgeholt werden. Möglich macht dies eine Kooperation zwischen dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...