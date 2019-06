London (ots/PRNewswire) - Der Europäische Rat gab am Freitag bekannt, dass das Commonwealth Dominica sämtliche Steuerkriterien der EU erfüllt. Die kleine karibische Insel schließt sich anderen Rechtssystemen an, die gute Staatsführung fördern und hohe Standards in Bezug auf eine faire Besteuerung aufrechterhalten. Dominica hatte zuvor eine Reihe von Regelungen umgesetzt, die die Due Diligence des Landes stärken und sich auch in seinem CBI-Programm (https://csglobalpartners.com/citizenship-dominica/) (Citizenship by Investment) - ein wichtiger Grundpfeiler seiner Wirtschaft - widerspiegeln. In den letzten Monaten waren Steuerberatungen wie EY (http://cbiindex.com/reports) und Smith & Williamson (https://cbiindex.com/reports/) zu dem Ergebnis gekommen, dass Dominicas CBI-Programm keine Gefahr für die steuerliche Rechnungslegung darstelle. Queen's Counsel Balraj Bhatia bestätigte dieses Ergebnis in einer offiziellen Stellungnahme, die den Schluss zog, dass Dominicas Programm keine Steuerhinterziehung (CRS) unterstütze.



Im März wies Ihre Exzellenz Frau Sharlene Shillingford-McKlmon, Botschafterin der Eastern Caribbean States Mission der Europäischen Union, darauf hin, dass Dominicas Parlament Anstrengungen unternommen habe, die Due-Diligence-Standards des Landes anzuheben. Sie erklärte, "dass die notwendigen Änderungen vorgenommen worden seien, um die Gesetze in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU abzuändern" und bezog sich dabei insbesondere auf den Fiscal Incentives Act, den International Business Companies Act sowie den Offshore Banking Act.



Im August 2018 bewerteten Experten der Financial Times (https://www.pwmnet.com/Special-Reports/CBI-Index) Dominicas Due-Diligence-Modell im Rahmen des CBI-Programms und befanden, dass es allen Ländern mit Programmen, die Investoren ermöglichen, nach einer Investition in die Wirtschaft des Landes eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben, überlegen sei. In ihrem jährlichen CBI-Index hoben Experten der Zeitschrift Professional Wealth Management der FT Group hervor, wie wichtig die Rolle einer verlässlichen Due Diligence - welche die Auswahl von Bewerbern mit moralischer Integrität erleichtert - bei der Durchführung eines seriösen CBI-Programms ist. Demzufolge bietet Dominica gemessen an den sieben "Grundpfeilern", darunter Due Diligence, die weltweit beste wirtschaftliche Staatsbürgerschaft.



"Due Diligence ist der entscheidende Faktor für die Fähigkeit eines Programms, die richtigen Personen als Bürger anzuziehen", so Heyrick Bond Gunning, CEO von S-RM, einem führenden Beratungsunternehmen im Bereich Risiko und Intelligence.



Premierminister Roosevelt Skerrit versprach, dass Dominica mit den CBI-Mitteln wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit unterstützen werde, um es "in den ersten klimasicheren Staat der Welt" zu verwandeln, nachdem Hurrikan Maria 2017 die Insel schwer verwüstet hatte. Zu diesem Zweck mobilisierte die Regierung unter Skerrit alle Kräfte für "Build Back Better" (präventiver Wiederaufbau) und siedelte im Rahmen seiner CBI-unterstützten Wohnungsrevolution 5.000 Familien in Hurrikan-sichere Unterkünfte um. Dominica investiert darüber hinaus massiv in saubere Energie durch den Bau einer geothermischen Anlage mit der Unterstützung von internationalen Partnern und finanziellen Mitteln aus dem CBI-Programm.



