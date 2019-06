Der Nachhaltigkeitsbericht 2018 fasst die Nachhaltigkeitsagenda des Unternehmens, die Ziele und den Fortschritt beim Aufbau von Programmen zusammen, die zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beitragen

Lumileds, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Beleuctungslösungen, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2018 veröffentlicht, der die Fortschritte des Unternehmens bei der Unterstützung des Übergangs zu einer weltweiten kohlenstoffarmen Wirtschaft beschreibt. In dem Bericht hebt Lumileds hervor, wie seine Beleuchtungslösungen zu positiven Veränderungen in den Bereichen Energieverbrauch, Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden beitragen und das Engagement des Unternehmens unterstützen, die Welt mithilfe von Beleuchtung sicherer, besser und schöner zu machen. Lumileds folgt einer formalisierten Nachhaltigkeitsagenda, die spezifische Prioritäten identifiziert und Fortschritte verfolgt. So hat das Unternehmen beispielsweise bei seinen globalen LED- und Automobilbeleuchtungsaktivitäten kürzlich seine operativen Ziele für 2020 im Vergleich zu 2015 in folgenden Bereichen übertroffen:

41 Emissionsreduzierung (20 Ziel)

25 Senkung des Energieverbrauchs (20 %-Ziel)

25 Reduzierung des Wasserverbrauchs (20 Ziel)

Die Nachhaltigkeitsziele basieren auf der Schaffung von Mehrwert für Kunden durch nachhaltige Innovationen, Reduzierung der Umweltbelastung der Geschäftstätigkeiten des Unternehmens, Verbesserung der Lieferkette in Richtung Einhaltung der Responsible Business Alliance (RBA) und Vermeidung von Verletzungen. Lumileds hat seine Nachhaltigkeitsbemühungen an externe Rahmenbedingungen wie die nachhaltigen Entwicklungziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) angepasst und vier SDGs identifiziert, zu denen es den größten Beitrag leisten kann: Klimaschutz, gute Gesundheit und Wohlbefinden, erschwingliche und saubere Energie sowie verantwortungsvoller Konsum und Produktion.

Die Entwicklung energieeffizienter, kohlenstoffarmer LED-Beleuchtungstechnologien durch Lumileds unterstützt die dringenden Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Eine Marktanalyse von IHS Markit aus dem Jahr 2017 schätzte, dass Lumileds LEDs die gesamten Kohlendioxid-Äquivalentemissionen von Beleuchtungen weltweit um 39 Millionen Tonnen reduziert haben was der Abschaltung von 11 Kohlekraftwerken in den USA entspricht. Neben der Reduzierung der Kohlendioxidemissionen um 41 haben drei Nachhaltigkeitsprogramme am Standort Singapur die Auswirkungen perfluorierter Verbindungen auf die Umwelt um 90 reduziert.

"Die Aufrechterhaltung einer sicheren Umgebung für unsere weltweiten Mitarbeiter hat höchste Priorität. Das Engagement und die starke Leistung von Lumileds im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wird durch unsere niedrige Unfallrate belegt, wie der Bericht zeigt. Im Bereich der gefährlichen Substanzen sind wir auf dem besten Weg, bis 2023 in unseren Konsumgütern die Verwendung aller Polyvinylchlorid (PVC) und nicht regulierten Bromid-Flammschutzmittel (BFR), die mit schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit verbunden sind, auslaufen zu lassen. Seut 2018 sind 87 der Konsumgüter von Lumileds PVC- und BFR-frei", sagt Jan van Rompay, Leiter für Nachhaltigkeit bei Lumileds.

Qualität und Zuverlässigkeit sind Markenzeichen des Unternehmens Lumileds. Bis Ende dieses Jahres werden alle Lumileds-Standorte weltweit nach ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007 zertifiziert sein. Lumileds ist ebenfalls nach den internationalen Qualitätsmanagementstandards für die Automobilbranche (International Automotive Quality Management Systems Standards) IATF16949:2016 zertifiziert, die die Anforderungen an Design, Entwicklung, Herstellung, Installation und Wartung von Automobilprodukten beschreiben.

Lumileds unterstützt Gesundheit und Wohlbefinden mit Innovationen wie den VisionPlus-Scheinwerfern für Automobile, die die Straßensicht um 60 verbessern, verglichen mit den gesetzlichen Mindestanforderungen bei Abblendprüfungen. Das Unternehmen entwickelt weiterhin die Lichtquellentechnologie für digitale Beleuchtung, die hochauflösende Scheinwerfersysteme der nächsten Generation ermöglichen und die Seh-, Wahrnehmungs- und Sichtfunktionen automatisierter Fahrsysteme weiter verbessern kann, was dazu beiträgt, Verkehrssicherheit und Fahrerkomfort zu erhöhen.

Den Nachhaltigkeitsbericht 2018 von Lumileds finden Sie unter lumileds.com/sustainability-report.

Über Lumileds

Für Automobil-, Mobil-, IoT- und Beleuchtungsunternehmen, die innovative Beleuchtungslösungen benötigen, ist Lumileds ein weltweit führendes Unternehmen mit mehr als 9.000 Mitarbeitern, die in über 30 Ländern tätig sind. Lumileds arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden daran, die Grenzen des Lichts zu überwinden.

Weitere Informationen über unser Angebot an Beleuchtungslösungen finden Sie unter lumileds.com.

Kontaktieren Sie für weitere Informationen bitte

Lumileds@ZenoGroup.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190620005771/de/

Contacts:

Mary Ellen Ynes

Maryellen.Ynes@zenogroup.com