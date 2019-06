Nach der Grundsteuer-Reform sollten möglichst viele Bundesländer nach Ansicht der Immobilienwirtschaft eigene Berechnungsregeln einführen. Durch die geplante Öffnungsklausel hätten sie die Möglichkeit, ein unbürokratisches Flächenmodell zu wählen, sagte der Präsident des Zentralen Immobilien-Ausschusses (ZIA), Andreas Mattner, der Deutschen Presse-Agentur. "Mit Blick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern wäre das Flächenmodell klar im Vorteil." Jeder Euro, der bei der Bewertung der Grundstücke gespart werde, stehe am Ende der öffentlichen Hand und damit den Bürgern zur Verfügung.

Der Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) soll in der kommenden Woche in den Bundestag eingebracht werden. Vorher muss er noch im Kabinett verabschiedet werden - dem Vernehmen nach sollte dies am Freitag geschehen.

Scholz will, dass bei der Berechnung der wichtigen Steuer weiterhin der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete eine Rolle spielen. Weil vor allem Bayern einen hohen Aufwand kritisierte, soll es nun eine Öffnungsklausel geben, die den Ländern eigene, abweichende Regelungen ermöglicht. Dafür soll das Grundgesetz an zwei Stellen geändert werden.

Die Grundsteuer zahlt jeder Hausbesitzer - auch auf die Mieter wird sie umgelegt. Für die Kommunen ist sie zugleich eine der wichtigsten Einnahmequellen. Laut Gesetzentwurf soll sich das Gesamtaufkommen nicht verändern - allerdings werden manche Bürger durch die Reform mehr, andere weniger zahlen müssen. Die Bundesregierung appelliert in der Begründung des Gesetzes an die Kommunen, ihre Hebesätze entsprechend anzupassen. Denn das letzte Wort über die Höhe der Grundsteuer haben die Städte und Gemeinden selbst.

Der Deutsche Landkreistag zeigte sich zuversichtlich, dass der langwierige Streit nun beigelegt sei. Die Bundesregierung solle die Gelegenheit nutzen und noch eine weitere Grundgesetzänderung beschließen, forderte Hauptgeschäftsführer Hans-Günter Henneke. Dabei geht es um eine lange vorbereitete Neuerung bei der Förderung ländlicher Betriebe. Investitionen in Arbeitsplätze dieser Branche müssten kraftvoller als bisher gefördert werden./tam/DP/zb

