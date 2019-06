"Stuttgarter Nachrichten" zum Kirchentag:

"Ist die Entfremdung vom Glauben gar nicht mehr aufzuhalten, der Mitgliederschwund der Kirchen ein Naturgesetz? Fast scheint es so. Von daher richtet sich die zentrale Frage des Kirchentags in Dortmund, wie Vertrauen in diesen unsicheren Zeiten noch geschaffen werden kann, auch an die Kirchen. Die passenden Antworten darauf müssen sie selbst geben. Dass die Protestanten die Kraft und die nötige Fantasie haben, den Wandel zu bewältigen, führen sie in Dortmund vor Augen. Dort präsentiert sich eine weltzugewandte Kirche, die aktuelle politische Probleme - von Klimawandel bis Wohnungsnot - aus ihren christlichen Überzeugungen heraus angeht. Und es zeigt sich eine Religionsgemeinschaft, die mit modernen Formen der Glaubensvermittlung experimentiert."/be/DP/he

