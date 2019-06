"Rhein-Zeitung" zum UN-Flüchtlingsbericht:

"Der UN-Flüchtlingsbericht liest sich wie ein Report des Schreckens. Kriege, Krisen und Konflikte in sehr vielen Regionen der Welt, die teilweise seit vielen Jahren ausgekämpft werden oder ungelöst schwelen und Menschen scharenweise vertrieben haben. (...) Nur ein geringer Teil der Flüchtlinge schafft es in reiche Länder wie Deutschland, wo Populisten und Extremisten gern Geschichten von einer Invasion verbreiten, um Ängste zu schüren. Doch Menschen fliehen, weil sie in Not sind. Flüchtlingsschutz ist ein humanitäres Gebot - nichts für den Marktplatz der Aufheizer."/be/DP/he

