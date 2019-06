"Süddeutsche Zeitung" zu MH 17 Prozess:

"Wird im Prozess von Den Haag die Schuld der drei russischen Beteiligten festgestellt, werden zudem tatsächlich Beweise für die weitere Befehlskette in Russland vorgelegt, dann dürfte der Prozess von Den Haag auch Grundlage für millionenschwere Schadenersatzklagen von Hinterbliebenen gegen Russland sein. Anklage und Prozess können zudem als Gegengift gegen die andauernde russische Propaganda dienen - erst recht in einer Zeit, in der deutsche Politiker ein Ende der Sanktionen gegen Russland fordern. Diese Schwamm-drüber-Rhetorik ist auch deswegen so befremdlich, weil der Krieg weit von einem Ende entfernt ist. Der Prozess erinnert daran, dass statt eines Endes der Sanktionen weitere Sanktionen gegenüber Moskau angebracht wären./DP/he

