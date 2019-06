DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In den Tarifauseinandersetzungen im nordrhein-westfälischen Handel hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag zu einem Streiktag aufgerufen. Zu einer zentralen Veranstaltung in Düsseldorf werden rund 4500 Beschäftigte aus Einzelhandel sowie Groß- und Außenhandel erwartet. "Die bisherigen Angebote der Arbeitgeber bedeuten Reallohnverluste für die Beschäftigten", erklärte die Verdi-Verhandlungsführerin für die beiden Tarifbereiche in NRW, Silke Zimmer, laut einer Mitteilung. Mit dem Streiktag will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. "Wir erwarten endlich Bewegung auf der Arbeitgeberseite." Die nächsten Verhandlungsrunden finden am 26. Juni im Groß- und Außenhandel und am 1. Juli im Einzelhandel statt./tob/DP/zb

