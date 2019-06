Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping setzt am Freitag seinen zweitägigen Besuch in Nordkorea fort. Beim ersten Besuch eines chinesischen Präsidenten in dem abgeschotteten Nachbarland seit 14 Jahren rief Xi am Donnerstag die Regierungen Nordkoreas und der USA zur Wiederaufnahme ihrer Verhandlungen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm auf. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe er dabei in Pjöngjang gesagt, die internationale Gemeinschaft hoffe generell, dass beide Länder nicht nur die Gespräche fortsetzten, sondern dabei auch Ergebnisse vorlegten, berichtete der chinesische Sender CCTV.

Kim sieht dem Bericht zufolge weiter zunächst die USA am Zug. Er habe bisher keine positive Antwort der "entsprechenden Partei" erhalten, sein Land sei aber "geduldig", wurde Kim zitiert. Nordkorea habe im vergangenen Jahr viele positive Maßnahmen ergriffen, um Spannungen zu vermeiden.

Das zweite Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump war Ende Februar in Vietnam gescheitert. Kim hatte zwar mehrfach seinen Willen zur Denuklearisierung bekräftigt. Bisher machte er jedoch keine konkreten Zusagen, bis wann das Atomwaffenarsenal Nordkoreas abgerüstet werden soll./dg/jpt/DP/he

